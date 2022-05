Vicente Portal reforça departamento de observação do Sporting

Observador, de 26 anos, que regressará a Portugal, estava a desempenhar funções no Southampton em 2021/22

Especialista no mercado sul americano, Vicente Portal vai incorporar o departamento de observação do Sporting a partir da próxima época, que tem uma ligação próxima à equipa técnica liderada por Rúben Amorim.

Vicente Portal deixará, assim, o projeto de scouting do Southampton (Inglaterra), no qual ingressou no início da presente temporada, sendo responsável pela prospeção de jogadores em Portugal, Espanha e na América do Sul.

"Estou bastante entusiasmado por anunciar que vou juntar-me ao Sporting. Agradeço em especial ao diretor-desportivo Hugo Viana e ao responsável pelo scouting Flávio Costa pela confiança depositada. Espero que possamos atingir grandes coisa juntos", afirmou Portal.

De regresso a Portugal, o observador, de 26 anos, iniciou a carreira na função em 2017, ao serviço do Aves, emblema no qual ficou até 2019, ano em que se juntou ao gabinete do Famalicão.