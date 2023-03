Ugarte, médio uruguaio do Sporting

Uruguaio é um jogador muito pretendido lá fora e Amorim sinaliza que é preciso um substituto se este for embora

Ugarte é, hoje, o jogador do Sporting mais apetecível no mercado. A exibição em Londres diante do Arsenal, jogo onde segurou o meio-campo leonino frente aos líderes da Premier League, foi seguida de perto por emblemas ingleses.