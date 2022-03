Ugarte chamado a render colega na seleção do Uruguai

Jogador leonino, que ocupou a vaga de Matías Vecino junta-se a Sebastián Coates (Sporting) e a Darwin Nuñez (Benfica). Qualificação direta do Uruguai para o Catar por definir

Manuel Ugarte, médio do Sporting, foi convocado por Diego Alonso, selecionador do Uruguai, a integrar a lista para a dupla jornada que a disputar com o Perú (dia 24) e Chile (dia 29), referente (e de cariz decisivo) à qualificação para o Mundial'2022.

O centrocampista uruguaio vai render o colega de posição Matías Vecino, que ficou de fora do grupo albiceleste por ter testado positivo à covid-19 nas últimas horas.

Manuel Ugarte, que havia sido pré-convocado por Diego Alonso, vai juntar-se ao defesa leão Sebastián Coates e ao avançado benfiquista Darwin Nuñez para ajudar na busca da qualificação direta para o próximo Campeonato do Mundo.

O Uruguai está no quarto e último posto de apuramento imediato, com 22 pontos, com mais um e três pontos, respetivamente, do que Perú (quinto) e Chile (sexto), os dois próximos e últimos adversários no caminho até ao Catar.