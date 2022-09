"Treinar uma Seleção? Deveria ser difícil estar no campo só de vez em quando"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao encontro da oitava jornada da Liga Bwin, em que os leões recebem o Gil Vicente (sexta-feira, 19h00).

Treinar a Seleção é uma possibilidade? "Neste momento passa-me pela cabeça ganhar ao Gil Vicente. O campeonato é reflexo do treinador. O foco está aí. No futuro não sei. Deveria ser difícil estar no campo só de vez em quando. Portugal perdeu com uma grande seleção. Sofreu no fim, são coisas que acontecem. Não se pode perder a noção disso."

Derrota no Bessa está ultrapassada? "Já passámos por esta situação. Sabemos que estes momentos são difíceis, especialmente em clubes grandes, mas já demos a volta à situação no passado. Não estamos a ser consistentes nos resultados mas temos mantido um bom nível nas exibições. Nos jogos em que perdemos, achei o resultado injusto, mas se aconteceu mais do que uma vez, há alguma coisa que não está bem. Relembrámos algumas coisas do Boavista, olhámos para alguns lances, trabalhamos isso."