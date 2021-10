Tiago Tomás sofreu lesão muscular numa coxa em que já teve problemas

Avançado teria a oportunidade de ser titular, mas sofreu uma lesão muscular numa coxa que já lhe deu problemas. Tabata voltou

Tiago Tomás estava apontado à titularidade na frente de ataque, já que o Sporting só tem o dianteiro da formação e Paulinho para a posição 9, no entanto TT não teve a oportunidade de subir ao relvado para fazer descansar o ex-Braga por lesão. O Sporting informou que o jovem de 19 anos contraiu uma mialgia na coxa direita.

O problema muscular nessa região é uma reedição da lesão de setembro, quando TT voltou dos sub-21 para fazer tratamento.

Com 13 jogos na temporada, o avançado perdeu a oportunidade de se mostrar depois da boa resposta na Taça de Portugal, na qual marcou duas vezes a Os Belenenses.

Por outro lado, voltou Bruno Tabata, jogador que saiu com um traumatismo no joelho direito após uma entrada dura de David Rosa, no particular contra o Torreense. O camisola 7 não jogava desde 2 de outubro, ante o Arouca.