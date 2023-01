Tanlongo reage à estreia com a camisola do Sporting

Médio argentino estreou-se pelo Sporting na vitória por 2-1 sobre o Vizela, na sexta-feira.

Mateo Tanlongo deu conta da sua felicidade pela estreia oficial com a camisola do Sporting, clube pelo qual foi oficialmente apresentado a 5 de janeiro e com quem assinou um contrato válido até ao final da época 2026/27.

Na vitória (2-1) de ontem sobre o Vizela, o médio argentino, de 19 anos, entrou aos 76 minutos para o lugar de Ugarte, logo após a formação minhota ter empatado o jogo. Rúben Amorim já tinha dado ordem ao ex-Rosario para entrar antes do 1-1 e a mudança no marcador não levou o treinador a mudar de ideias, numa demonstração de confiança em Tanlongo que entrou desinibido em campo.

Na rede social Instagram, Tanlongo assinalou o momento com uma mensagem curta: "Muito feliz pela minha estreia com vitória no Sporting. Vamos por mais!"