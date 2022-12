Tanlongo no Sporting e Rosario Central na FIFA

O Rosario Central vai avançar para a FIFA face à não comparência do médio no centro de trabalhos. Tanlongo vai ser jogador do Sporting a partir de 1 de janeiro.

Mateo Tanlongo não se apresentou no Rosario Central. O médio argentino tinha sido intimado a comparecer esta segunda-feira no centro de trabalhos do emblema de Santa Fé, uma semana antes do restante plantel.

O jogador de 19 anos estava de férias e por isso veio a Lisboa, em novembro, para acertar os detalhes de contrato com o Sporting, com o qual assinará um contrato de pelo menos cinco anos, tendo recusado a renovação pelo emblema argentino.

O Rosario pedia uma indemnização, o Sporting ainda tentou garantir o jogador neste mês de dezembro, mas não atingiu os valores que o Rosario pretendia, clube que, assim, só terá direito aos direitos de formativos.