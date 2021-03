TAD dá razão ao Sporting no caso Palhinha: saiba o que diz o acórdão

Tribunal Arbitral do Desporto já tomou uma decisão, favorável ao clube leonino, que tinha recorrido do quinto cartão amarelo visto pelo médio frente ao Boavista.

O Tribunal Arbitral do Desporto considerou procedente o recurso apresentado pelo Sporting contra a decisão do Conselho de Disciplina em punir João Palhinha com um jogo de suspensão, depois do amarelo visto contra o Boavista, o quinto no campeonato, no encontro do dia 26 de janeiro.

Ao que O JOGO apurou, o TAD considera que CD não deve punir o jogador quando o próprio árbitro admitiu que mostrou o amarelo indevidamente no referido encontro, antes do duelo com o Benfica.

"Conforme resulta do 22.º facto considerado provado, segundo a afirmação do próprio Fábio Veríssimo, o árbitro do jogo sob judice (cfr. 14.º facto considerado provado), a sua exibição ao Demandante do cartão amarelo identificado no 2.º facto considerado provado não foi, segundo as normas técnicas e disciplinares da própria competição desportiva, uma atuação adequada", pode ler-se no acórdão a que tivemos acesso.

Recorde-se que o Conselho de Disciplina (CD) da FPF tinha julgado improcedente o pedido de despenalização do amarelo supracitado, aplicando a "Field of Play Doctrine", que defende o princípio da autoridade do árbitro no campo, apesar do próprio, contactado pelo CD, e quando questionado sobre se era a total visão que tinha do lance, ter assumido uma errada interpretação, precisamente por não o ter analisado a toda a extensão no momento.

"Após visionar as imagens, considero que não cumpre os critérios para ataque prometedor. Deste modo, a ação disciplinar não foi adequada", assumira Fábio Veríssimo.

Apesar do castigo, Palhinha foi sempre utilizado por Rúben Amorim uma vez que o próprio apresentou uma providência cautelar junto de um tribunal administrativo (TCAS) que suspendeu a decisão.

De lembrar, também, que a FPF chegou a recorrer para o Supremo Tribunal Administrativo do provimento que o TCAS (Tribunal Central Administrativo do Sul) deu à providência que suspendeu a decisão, confirmara à Lusa fonte oficial do organismo no início de fevereiro.

O CD também abriu um processo disciplinar para averiguar a utilização de Palhinha no dérbi com o Benfica na sequência de uma participação feita pelos encarnados, conhecida a 12 do último mês.

A conclusão é simples: Palhinha volta a ficar oficialmente com quatro amarelos no campeonato.