St. Juste volta a lesionar-se e Sporting trava saída de Coates

Central neerlandês tem mazelas musculares e está em risco para o início de época. Amorim pede continuidade do uruguaio; Apesar das propostas tentadoras da Arábia Saudita, a intenção do técnico do Sporting é prender o capitão, de modo a que Diomande possa ser o dono provisório do lado direito do eixo.

St. Juste voltou a parar devido a lesão e esta reincidência só reforça o desejo do treinador de não abrir mão de Sebástian Coates, que tem propostas milionárias da Arábia Saudita para dar outro rumo à sua carreira. A fragilidade física demonstrada por St. Juste ao longo do seu percurso de leão ao peito explica os receios de Amorim e a determinação do técnico em impedir que Coates se deixe seduzir pelo Oriente.

Contratado por 9,5 milhões de euros ao Mainz, em 2022, St. Juste está lesionado e tem o arranque da preparação para 2023/24 comprometido. Um pouco à imagem do que aconteceu em 2022/23, quando uma entorse no tornozelo direito limitou o princípio de aventura nos leões, o neerlandês estará fora dos primeiros dias de trabalho. O central de 26 anos apresenta mazelas musculares, que resultam de um problema numa coxa, contraído contra a Juventus, em Turim. Seguiu um plano de recuperação nas férias e voltou a exercitar-se em São Cristóvão e Neves. No entanto, sofreu agora uma recaída, que põe em causa o seu arranque na nova época. A indicação da equipa médica é no sentido de parar qualquer atividade demasiado exigente, de modo a evitar a ausência prolongada nesta fase da pré-temporada.