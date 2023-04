St. Juste: "Velocidade? Herdei da minha mãe, ela era muito rápida"

Declarações de St. Juste, defesa do Sporting, em entrevista à UEFA antes do encontro em Turim, com a Juventus, para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Explicação para a velocidade: "A minha velocidade? Herdei da minha mãe, ela era atleta e sempre foi muito rápida. No entanto, também treinei muito para isso, principalmente a minha força para manter essa velocidade."

O que é importante para jogar na defesa? "Definitivamente tens de ter capacidade de ler o jogo, saber de onde vem o perigo, o posicionamento. Se estiveres na posição certa às vezes não precisas de ser rápido. Podes canalizar essa energia noutras coisas."

Na Alemanha foi considerado o jogador mais rápido da Bundesliga quando representava o Mainz: "Na Alemanha as estatísticas físicas são importantes, até porque é uma liga muito exigente a nível físico. Quando eu estava no Feyenoord, eles (Mainz) sabiam que eu era muito veloz, mas nos Países Baixos isso não é tão importante quanto na Alemanha. Nos Países Baixos jogava como lateral-direito e viram logo como era rápido."

Recorde de velocidade num jogo da Bundesliga: "Eu já sabia que era rápido, mas é uma espécie de reconhecimento (ter sido considerado o defesa mais veloz da Bundesliga) e uma espécie de apoio. As pessoas percebem e apreciam."

Outras qualidades que destaca: "O meu foco, agressividade, a minha leitura de jogo, ser um líder, ser habilidoso tecnicamente. Gosto de sair a jogar mesmo jogando como central, faz tudo parte do meu jogo."

Corte no jogo com o Arsenal, em Alvalade ficou na memória: "Foi uma intervenção muito importante no jogo, fiquei muito feliz por isso. Estávamos perto da área do Arsenal, perdemos a bola e o Martinelli pegou na bola e ganhou o lance, ainda tínhamos três defesas à espera dele mas ele tem grande habilidade. Sabia que era possível travá-lo. Vocês podem ver-me a olhar, a perceber que tinha de acelerar para conseguir alcançá-lo se ele avançasse. Então, o Morita que tentou cortar a bola e ele consegue chutar a bola para longe e aí percebi que teria de intervir. Reconhecer essas situações também faz parte das minhas habilidades, saber que posso dar conta de uma situação como essa. Então tive de correr, mas acabou por dar um bom resultado. Penso que os meus colegas acharam que foi um corte importante. Foi também importante para o jogo e para os adeptos. Foi importante para mostrar que o trabalho ainda não estava feito, mesmo que o adversário esteja sozinho contra o nosso guarda-redes é possível fazer alguma coisa para evitar o golo."