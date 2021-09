Sarabia e Porro chamados pela Espanha para a fase final da Liga das Nações

Dupla convocada por Luís Enrique.

Pedro Porro e Pablo Sarabia, dois jogadores do Sporting, fazem parte da lista espanhola para a fase final da Liga das Nações 2021.

Se Sarabia é um habitual convocado pelo selecionador, a chamada do lateral é um pouco mais surpreendente, tendo em conta que Porro contabiliza apenas uma internacionalização com La Roja.

Na lista de Luís Henrique, destaque ainda para a chamada dos jovens Gavi (fez 17 anos em agosto), do Barcelona, e de Yeremi Pino, do Villarreal.

Ansu Fati ainda é carta fora do baralho e, mais uma vez, nenhum jogador do Real Madrid foi escolhido.

Una CONVOCATORIA al más puro estilo FIFA.



@LUISENRIQUE21 presenta los ITEMS FIFA 2022 de los jugadores que integran la lista para disputar la Final Four de la #NationsLeague.



Ritmo, regate, tiro, pase, defensa y físico... ¡La media de nuestros chicos es !#VamosEspaña pic.twitter.com/GR0HyOwTbO - Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 30, 2021

A Espanha mede forças com a Itália a 6 de outubro, enquanto Bélgica e França disputam a outra meia-final no dia seguinte. O decisivo jogo, no estádio da Juventus, está marcado para dia 10 do referido mês.