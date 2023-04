Sporting: Ugarte promete verdadeiro leilão em Inglaterra

Liverpool tenciona avançar com proposta. Newcastle acena com a presença na Champions.

Manuel Ugarte está a ser cobiçado em Inglaterra e perspetiva-se uma correria pelos serviços do médio. Tal como O JOGO noticiou, Newcastle, Aston Villa, Leeds e Tottenham observaram de perto o centrocampista, tanto em Alvalade como em Londres, diante do Arsenal, na Liga Europa, mas o próprio Liverpool está interessado e colocou-o na lista de possíveis reforços para 2023/24. Para já, os reds estão no sétimo lugar e longe da Liga dos Campeões, ainda assim são um dos históricos de Inglaterra e o sonho de qualquer jogador. Jurgen Klopp definiu alguns alvos para o verão e considerou necessário ter um centrocampista mais combativo para libertar os médios criativos. O Liverpool iniciou os primeiros contactos para aferir a disponibilidade para o negócio.

Ainda assim, o clube sabe que não pode tardar em relação ao jogador do Sporting, principalmente porque o Newcastle, terceiro classificado e bem posicionado para ir à Liga dos Campeões, tem dinheiro e ganhou estatuto no seu projeto para aliciar jogadores de grande nível. Tottenham e Aston Villa estão em zona de luta pela Liga Europa, mas os spurs, que até sinalizaram o jogador aquando do embate com o Sporting na Champions, não têm ainda treinador para 2023/24, o que dificulta a definição no mercado. O Leeds, por sua vez, congelou as contratações porque está ainda em risco de poder descer de divisão.

Certo está que Ugarte será uma das grandes vendas de verão do Sporting. Os leões ficarão com 70% do passe com mais dois jogos do uruguaio - se fizer pelo menos 45 minutos - e sabem que não será possível renegociar o contrato e aumentar a cláusula de rescisão, que está e vai continuar nos 60 milhões de euros.