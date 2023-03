Sporting tenta blindar Gonçalo Inácio enquanto ingleses apertam cerco

Gonçalo Inácio, central do Sporting

Jogador foi chamado à Seleção Nacional e fez um grande jogo em Londres. O mediatismo aumenta a cobiça.

O Sporting quer ampliar a cláusula de rescisão do contrato de Gonçalo Inácio, sabe O JOGO.

O emblema de Alvalade está ciente de que o destaque do central está a gerar cobiça e, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, renovar contrato com Gonçalo Inácio é uma prioridade, porque a SAD entende que os 45 milhões de euros da cláusula de rescisão poderão ser curtos para segurar o ativo.