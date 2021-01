Sporting sobre a reação do FC Porto: "Se não quiserem jogar, melhor, estamos na final"

FC Porto reagiu à decisão do Sporting em convocar Nuno Mendes e Sporar - que recentemente testaram positivo à covid-19 - para o dérbi da Taça da Liga e os leões responderam aos portistas

"Temos de perceber a irresponsabilidade, a tacanhez e a mesquinhez que é preciso ter para escrever um comunicado desses", afirmou esta segunda-feira Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, na primeira reação do clube verde e branco ao comunicado do FC Porto.

Em causa, o anúncio do Sporting de que Nuno Mendes e Sporar que acusaram positivo na passada quarta-feira - Luís Neto também -, estão recuperados e convocados para a final four da Taça da Liga. João Pedro Araújo, diretor do departamento clínico, atualizou, esta segunda-feira, o quadro clínico da dupla de futebolistas, e explicou que a mesma obteve "dois falsos positivos" nos testes antecedentes ao jogo com o Rio Ave.

"O Sporting não está a ser beneficiado nem está a tentar tirar nenhum proveito que não seja um direito ser. O Sporting foi, sim, prejudicado, não podendo utilizar dois jogadores por um erro de um laboratório, laboratório esse que já admitiu o erro. Espero que o comunicado do FC Porto não tenha sido escrito por nenhum médico, pois é muito grave", afirmou Miguel Braga na Sporting TV.

"O doutor João Pedro Araújo disse, muito bem, que o Sporting tomou medidas adicionais. É com estranheza que, quando recebemos os testes, havia jogadores infetados e sem sintomas. Fomos pedir segundas e terceiras opiniões e não pedimos passados dois e três meses; pedimos no imediato. Os resultados demoram a chegar. Não é preciso o FC Porto ir falar com a DGS ou com a Liga, porque o Sporting já o fez, já deu os elementos a quem de direito. Para além das pressões e ameaças pública... Se não quiserem jogar, muito bem, melhor para nós que estamos na final. Existiu um erro, o laboratório já admitiu esse erro, temos a prova, mas alguém no Norte quer que continuemos a ser prejudicados porque acordou mal disposto. Continuam a incendiar o futebol português, um chorrilho de mentiras, a adotar uma posição irresponsável. O FC Porto quer continuar a insistir na mentira, com um comunicado que é um atentado à inteligência", concluiu no programa Raio X Sporting.