"Sporting recusou proposta do Tottenham e fiquei mesmo zangado"

Em 2019, o Sporting recusou uma proposta do Tottenham por Bruno Fernandes. O médio não gostou.

Numa entrevista ao portal britânico The Athletic, Bruno Fernandes recordou o mercado de transferências de 2019/20, quando o Sporting recusou uma proposta do Tottenham pelo médio. O internacional português ficou muito zangado...

"Obviamente que eu queria ir para a Premier League. O Mauricio Pochettino [na altura treinador do Tottenham] queria-me lá e eles fizeram uma boa proposta, mas o Sporting fez de tudo para me manter. O presidente Frederico Varandas falou comigo, mas apanhou-me num mau dia, tinha acabado de saber que a proposta do Tottenham tinha sido recusada e estava mesmo zangado. A sorte é que o treinador, o Marcel Keizer, acabou por ser revelar o certo para mim", revelou o agora jogador do Manchester United.