Sporting reage à decisão final no caso Palhinha e atira-se ao Conselho de Disciplina

Palhinha, médio do Sporting que falha o dérbi com o Benfica

Médio do Sporting vai falhar o dérbi com o Benfica por ter visto o quinto cartão amarelo no campeonato frente ao Boavista.

"Um Conselho de Disciplina que não privilegia a verdade desportiva não representa os interesses do futebol e não deve ter lugar no futebol português": foi assim que o Sporting reagiu à decisão final no caso Palhinha, através do responsável pela comunicação do clube, Miguel Braga.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou na sexta-feira à noite a suspensão de um jogo para o médio do Sporting na sequência do cartão amarelo mostrado por Fábio Veríssimo no duelo entre leões e Boavista. Palhinha fica, por isso, afastado do dérbi de segunda-feira com o Benfica, em Alvalade.

Através do Twitter, Miguel Braga atira-se ao CD, considerando que o órgão disciplinar "não privilegia a verdade desportiva" e que, por isso "não deve ter lugar no futebol português". O responsável pela comunicação do Sporting cita, então, uma alínea do processo, em que Fábio Veríssimo assume uma "ação disciplinar não adequada".

"O Exmo. Senhor Fábio Veríssimo respondeu então: Sim. Devido ao meu posicionamento no momento da jogada, levou-me a agir disciplinarmente por ter considerado que o jogador do Boavista se encontrava liberto de opositores e preparado para rematar à baliza quando foi empurrado pelo jogador n° 6 do Sporting. Após visionar as imagens da jogada (ângulo oposto ao meu posicionamento) considero que a mesma não cumpre os critérios para ataque prometedor. Deste modo, a ação disciplinar não foi adequada", pode ler-se.

Perante o recurso apresentado pelo Sporting, o CD da FPF inquiriu o árbitro Fábio Veríssimo sobre o lance em causa, tendo o juiz de Leiria testemunhado que avaliou o mesmo em toda a sua extensão, pelo que o organismo argumenta que seguiu o princípio da autoridade do árbitro em campo, o qual sustenta o critério que tem utilizado nestes casos, como se verificou quando o Benfica apresentou idêntico recurso por Otamendi.

Não Perca Sporting Sporting com plano B para Paulinho: SAD tem alternativa, Amorim quer o bracarense SAD verde e branca tem avançado bracarense como prioridade para satisfazer o técnico Rúben Amorim, pese a existência de uma alternativa. Mas... é uma escolha secundária que pode ficar só pelo papel.

Leia a publicação de Miguel Braga, responsável pela comunicação do Sporting:

"Um Conselho de Disciplina que não privilegia a verdade desportiva não representa os interesses do futebol e não deve ter lugar no futebol português:

'7. o Exmo. Senhor Fábio Veríssimo respondeu então: Sim. Devido ao meu posicionamento no momento da jogada, levou-me a agir disciplinarmente por ter considerado que o jogador do Boavista se encontrava liberto de opositores e preparado para rematar à baliza quando foi empurrado pelo jogador n° 6 do Sporting. Após visionar as imagens da jogada (ângulo oposto ao meu posicionamento) considero que a mesma não cumpre os critérios para ataque prometedor. Deste modo, a ação disciplinar não foi adequada.'"