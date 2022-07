Sporting: PSG vai atacar Gonçalo Inácio com 30 milhões de euros

Campeão francês está a finalizar saída de Kimpembe para o Chelsea e prepara proposta pelo defesa-central dos leões. O clube que tem Luís Campos como conselheiro desportivo estará disposto a colocar ainda alguns bónus por objetivos. Em abril o jogador renovou o seu contrato vinculando-se ao Sporting até 2026.

Gonçalo Inácio está na mira do Paris Saint-Germain e o clube da capital francesa já prepara uma proposta para apresentar aos leões. Esta, segundo O JOGO apurou, deverá partir de uma base de 30 milhões de euros, ficando o Sporting com a possibilidade de receber um valor suplementar mediante o atingir de determinados objetivos.

O campeão da Ligue 1, recorde-se, procura reforçar o plantel com um defesa-central face à iminente saída de Kimpembe, cuja transferência para o Chelsea está muito perto de se concretizar. De resto, além do internacional francês, outros dos centrais do atual plantel parisiense podem estar de partida, nomeadamente o espanhol Sergio Ramos, cujo rendimento ficou muito aquém das expetativas em 2021/22.

Para a estrutura do Sporting, Direção da SAD e equipa técnica, Gonçalo Inácio, de 20 anos, é visto como um elemento imprescindível e uma eventual saída só é equacionada se chegar uma proposta irrecusável. Para tal não é necessário que sejam atingidos os valores estabelecidos na cláusula de rescisão, que é de 45 milhões de euros, mas o clube deseja uma quantia que não fique longe da mesma.Aliás, no passado o internacional sub-21 já foi alvo de outras abordagens, nomeadamente do Newcastle, mas os magpies não tiveram sorte precisamente porque ficaram longe desses valores.

O PSG passou a ter esta temporada Luís Campos como conselheiro desportivo e uma das primeiras contratações que aconselhou e o clube garantiu foi a de Vitinha, médio luso ex-FC Porto. Renato Sanches é outro português a caminho dos parisienses (ver páginas 22-23) que contam ainda no plantel com os portugueses Danilo e Nuno Mendes. Este último foi adquirido em definitivo ao Sporting este defeso a troco de 38 milhões de euros, depois de um empréstimo que rendeu sete milhões.

Quatro troféus em 70 jogos

Gonçalo Inácio conquistou quatro troféus pelo Sporting em duas épocas: um campeonato, uma Supertaça e duas Taças da Liga. A estreia na equipa principal aconteceu a 4 de outubro de 2020, com 19 anos, numa vitória por 2-0 sobre o Portimonense. Rúben Amorim utilizou-o em 70 partidas, na sua maioria jogando sobre o lado direito do trio de centrais, mas alinhando também ao meio e à esquerda. A caminho dos 21 anos, o internacional sub-21, já foi chamado por Fernando Santos aos AA, mas sem ter sido utilizado.