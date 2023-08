Sporting privilegia mudança definitiva e Renato Veiga negoceia futuro na Suíça

Jogador poderá continuar a carreira no Basileia

Renato Veiga está na Suíça a negociar o seu futuro profissional, que pode passar pelo Basileia, sabe O JOGO. O médio da formação do Sporting esteve no Augsburgo por empréstimo, realizando 13 jogos, e agora pode sair para o clube suíço, acreditando que pode desempenhar um papel importante na formação helvética, que entrou mal na época com uma vitória e e três derrotas no arranque da liga local.

O Sporting privilegia uma mudança a título definitivo e o Augsburgo tinha uma opção de compra a rondar os seis milhões de euros, valor a que os leões apontam nesta fase, mesmo estando disponíveis a negociar um pouco abaixo e incluir variáveis. Refira-se que o Burnley também contactou os representantes do jogador de 20 anos.

