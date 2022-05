Sporting pressiona para ter Trincão 

Leões querem o extremo para colmatar a vaga deixada em aberto por Sarabia.

O Sporting está a lutar para ter Trincão na próxima época. Os leões pretendem um empréstimo com opção de compra, mas o Barcelona está mais interessado em vender o jogador, pois pretende recuperar o investimento feito há dois anos com a compra ao Braga por 31 milhões de euros.

Definido por Rúben Amorim como o jogador ideal para colmatar a saída de Sarabia, o extremo do Barcelona - esta temporada emprestado ao Wolverhampton - não faz parte das opções de Xavi Hernández para 2022/23 e poderá voltar a Portugal para vestir a camisola do vice-campeão nacional. O Benfica também segue com atenção este processo, mas está mais longe, não sendo nesta altura, uma das suas prioridades.

Rúben Amorim conhece bem o jogador, com quem privou na temporada 2019/20, e terá também aí alguma vantagem em relação ao rival da Segunda Circular. Ao mesmo tempo, o projeto dos leões parece atrair mais o antigo atacante do Braga. A aposta em jovens, a valorização dos mesmos, além da estabilidade que o clube vive atualmente e a presença na próxima edição da Liga dos Campeões são factores que estarão a pesar na escolha do jogador.

Os Wolves, recorde-se, pagaram 6 M€ pelo empréstimo e já anunciaram que não irão exercer o direito de opção de compra, no valor de 30 milhões de euros.

Esta época, Trincão participou em 29 partidas, marcou três golos e fez uma assistência, números que não convenceram Bruno Lage.

Certo em Alvalade está St. Juste, central contratado ao Mainz, numa operação financeira que poderá ascender aos 12 M€. Esta, de resto, era uma das exigências de Amorim.