Sporting oferece cinco milhões por Jean Lucas e conta com a pressão do jogador

Conversas com médio continuam, mas SAD não está ainda a aproximar-se do que o Mónaco pede.

Ainda sem estar fechado o campeonato, mas ciente de que está muito complicada a chegada à Liga dos Campeões, o Sporting faz um jogo de paciência no mercado. Neste caso, continuam as conversas com Jean Lucas, médio do Mónaco, mas não se aproximam ainda dos valores pretendidos, que andarão entre os 9 e os 10 M€.

Ao que o JOGO apurou, o Sporting ofereceu numa primeira abordagem cinco milhões ao Mónaco para contratar o jogador.

Os leões tentam ainda que o próprio brasileiro de 24 anos, que não disputa um único minuto pelos monegascos desde 27 de outubro, tente acelerar a sua saída e que facilite o processo negocial. No limite, a SAD estará disposta a subir um pouco a proposta, pelo menos até aos 7 milhões de euros, mas está a medir os esforços financeiros, sabendo que Rúben Amorim além de um médio centro também quererá um lateral direito, um avançado e um médio defensivo, isto caso Ugarte se transfira para outro clube.

Com contrato até junho de 2026, o médio ter-se-á incompatibilizado com o treinador Philippe Clement e deixou de ser opção. Negociou com clubes brasileiros em janeiro, mas preferiu ficar na Europa. O Sporting tenta convencê-lo de que poderá ser protagonista e herdeiro do posto de Matheus Nunes, atleta com quem tem semelhanças no transporte de bola, e estava referenciado há alguns anos quando despontou no Brasileirão. Está hoje mais desvalorizado, mas isso é positivo para a negociação. Tem maior conhecimento tático pelos quatro anos já em França (Mónaco, Lyon e Brest) e Amorim acredita que pode pegar de estaca na equipa.