Sporting iniciou temporada 2021/22 com 23 jogadores: seis ainda fora das opções

Sporting começou a temporada e os jogadores realizaram exames médicos e testes físicos. Rúben Amorim contou com 23 jogadores.

A temporada 2021/22 do Sporting arrancou esta segunda-feira com a realização dos exames médicos e testes físicos aos jogadores. No primeiro dia de trabalho, Rúben Amorim teve 23 atletas à disposição.

Os guarda-redes Adán, Luís Maximiano, André Paulo e Diego Callai, os defesas Pedro Porro, Antunes, Flávio Nazinho, Feddal, Gonçalo Inácio, Luís Neto e Eduardo Quaresma, os médios Daniel Bragança, Rodrigo Fernandes, Dário Essugo, Tiago Fernandes e Matheus Nunes, e os avançados Paulinho, Bruno Tabata, Jovane Cabral, Nuno Santos, Tiago Tomás, Pedro Marques, Joelson Fernandes.

Refira-se que Palhinha, Nuno Mendes, Pedro Gonçalves, Coates (Uruguai) e Plata (Equador) encontram-se ao serviço das respetivas seleções. Mathes Reis, por outro lado, está em isolamento por ter viajado do Brasil.

O primeiro treino acontecerá na tarde desta segunda-feira.