Sporting inicia hoje a época e ainda sem reforços: a composição do plantel e o mercado

O Sporting regressa hoje aos trabalhos, mas o grupo praticamente ainda não sofreu mexidas.

O mercado de transferências tem estado calmo até ao momento para os lados de Alvalade e é nesse clima de ansiedade e incerteza na definição do plantel para 2021/22 - mas com a garantia do bom rendimento que o atual grupo deu na época transata - que o Sporting dá hoje o pontapé de saída para a nova temporada.

Em Alvalade e no centro de treinos de Alcochete, os leões começam hoje a temporada, com os habituais exames médicos e físicos e ainda análises clínicas, mas ainda sem o grupo completo e, como já mencionado, definitivo.

Os internacionais por Portugal (João Palhinha, Nuno Mendes e Pedro Gonçalves) não vão estar obviamente presentes no arranque, nem os que disputam a Copa América (Coates pelo Uruguai e Gonzalo Plata pelo Equador). Presença garantida é a dos internacionais sub-21 que estiveram no Europeu da categoria (Max, Bragança e Tiago Tomás), tal como de Pedro Marques, que após a cedência ao Gil Vicente vai lutar por um lugar no plantel final e será decisivo para o ataque, ou não, no mercado por mais um avançado.

Mas o mais saliente neste pontapé de saída é mesmo o facto de o leão se apresentar sem caras novas. O técnico Rúben Amorim e a SAD têm identificadas as posições a reforçar e alguns alvos para esses lugares, mas, até ao momento, ainda não conseguiram fechar nenhuma negociação. A contratação de Ricardo Esgaio ao Braga, para a ala-direita, que perdeu João Pereira, é uma prioridade, mas as negociações estancaram há algum tempo. Processo parecido é o da continuidade de João Mário, cujo empréstimo do Inter de Milão terminou - a compra do médio está cada vez mais difícil e a SAD aposta num jogo de paciência e prudência financeira.

De resto, também era desejado pelo técnico mais um defesa-central e um avançado. O avançado deixou de ser prioritário e o central, sem mexidas no setor, não é urgente.

Para acelerar o processo de entradas no plantel, a SAD aguardava que o mercado de transferências internacional começasse a dinamizar-se... Eduardo Quaresma e Plata podem ser emprestados, Max, Jovane e Nuno Mendes vendidos, mas sem saídas fechadas, as entradas estão travadas (Ugarte, do Famalicão, e Vinagre, dos Wolves, estão sinalizados, tal como Marcus Edwards, do V. Guimarães).

Mantendo a aposta na prata da casa que norteou o trabalho de Amorim, há mais talento da Academia no radar, sendo que alguns podem integrar até o estágio de pré-temporada e começar desde já a convencer o técnico para o futuro. Mas com um plantel já rejuvenescido e renovado no último ano e meio, o objetivo não é reforçar no imediato o grupo com mais jovens inexperientes, e sim com mais-valias imediatas para enfrentar uma temporada mais exigente, com mais pressão, e onde o leão vai competir com os melhores da Europa na Liga dos Campeões.

Muitos por colocar e apenas Misic já rendeu

Certas são as dispensas dos jogadores que estiveram emprestados em 2021/22 (à exceção do já mencionado Pedro Marques, que terá mais uma oportunidade nesta pré-temporada).

Não está previsto que participem nos trabalhos de preparação e são para vender, emprestar ou servir de moeda de troca. E além desse lote de emprestados (Sporar, Camacho, Ilori, Rosier, Battaglia, Ivanildo Fernandes, Leonardo Ruiz, Eduardo, Diaby, Doumbia, Pedro Mendes, Mattheus Oliveira e Filipe Chaby), ainda há Lumor, Renan e Luiz Phellype, jogadores que chegaram a integrar o plantel principal, para resolver. O único que já rendeu algum encaixe foi o médio Josip Misic, a única venda até ao momento, com o Dínamo Zagreb a acionar a opção de compra de dois milhões de euros.

Miúdos no radar fazem "quórum", para já...

Tal como é habitual nas pré-temporadas, serão vários os jovens da formação do clube a treinar com a equipa principal nesta fase, numa perspetiva de avaliação para o futuro e também para fazerem quórum, dada a ausência de vários integrantes do grupo final, nomeadamente dos internacionais. Assim, poderão voltar a ter uma oportunidade jogadores como Joelson Fernandes, Flávio Nazinho, Hevertton Santos, Diego Callai, Chico Lamba, Youssef Chermiti, Tiago Ferreira ou Lucas Dias, entre outros.

Tiago Ferreira é um dos jovens na pré-temporada

Tiago Ferreira, canhoto de 19 anos que atua como extremo e médio-ofensivo, sabe O JOGO, será um dos jovens jogadores que fará a pré-temporada pela equipa principal do Sporting. O filho de José Mamede, antigo médio do V. Setúbal, atuou na última temporada maioritariamente pela equipa de sub-23, ainda que também tenha representado a formação B.