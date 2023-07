Sporting estará perto de um acordo por Morten Hjulmand

Contactos entre o emblema leonino e o Lecce estarão em curso e próximos do final

O Sporting estará em contactos e perto de fechar um acordo com o Lecce pelo médio defensivo Morten Hjulmand, de acordo com Gianluca Di Marzio, jornalista da Sky Sports especialista no mercado de transferências.

Segundo as mesmas informações, será depois necessário chegar a acordo com o jogador dinamarquês de 24 anos relativamente ao salário.

O jogador, cujo contrato com o Lecce termina em 2024, embora o clube tenha opção de renovar, chegou ao emblema italiano por 170 mil euros, em 2020, tendo até ao momento somado nove assistências em 95 jogos disputados.