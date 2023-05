Sporting equaciona recurso e Adán não está definitivamente fora do dérbi

Expulso diante do Marítimo por ter visto dois amarelos, o guardião está à partida fora do dérbi. Mas o departamento jurídico ainda estuda o caso.

A possibilidade de Adán marcar presença no jogo frente ao Benfica, domingo às 20h30, não está ainda completamente afastada. Isto apesar de, pelos regulamentos, o guarda-redes ter de cumprir um jogo de castigo pelo facto de ter visto um cartão vermelho, resultante da acumulação de dois amarelos na última partida frente ao Marítimo. As admoestações aconteceram aos 90'+4' e 90'+7', sendo que será a primeira que pode levar o Sporting a recorrer.

O lance em causa aconteceu pouco depois do golo de Coates que colocou o marcador em 2-1 favorável aos leões e o árbitro Tiago Martins, no relatório, justificou o amarelo a Adán com um empurrão a Riascos (também ele admoestado) que não foi visível. Já o segundo cartão amarelo e consequente vermelho, resultou dos protestos de Adán junto do árbitro, após este ter validado um golo ao Marítimo, o qual viria depois a anular após recurso ao VAR.

Ao que O JOGO apurou, o departamento jurídico da SAD leonina está a estudar a possibilidade de apresentar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) um recurso da sanção que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol vier a divulgar. Se tal vier a suceder, como o TAD não terá a possibilidade de constituir em tempo útil um colégio arbitral, será o presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) a decidir se aceita uma providência cautelar com efeitos suspensivos do castigo.

Esta situação já aconteceu no passado com Palhinha e Pepe e mais recentemente com Paulinho. A 10 de fevereiro, o avançado do Sporting viu o TCAS deferir o seu pedido de providência cautelar, o que lhe permitiu ir a jogo no clássico frente ao FC Porto para o campeonato. Resta saber se o castigo do CD será conhecido a tempo de o Sporting apresentar recurso para o TAD.