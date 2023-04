Sporting dá saída de Ugarte como inevitável e o Arsenal está na corrida

Exibição de Ugarte frente à Juventus foi seguida com atenção

Médio está com um pé fora do clube e será o ativo a transferir no verão. Gunners juntam-se na corrida a outros ingleses.

O Arsenal esteve em Alvalade para observar Ugarte frente à Juventus, sabe O JOGO.

Com 22 anos, o internacional uruguaio é um dos ativos mais valorizados e cobiçados no plantel às ordens de Rúben Amorim e no Sporting já se dá a saída de Ugarte como praticamente inevitável.