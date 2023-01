Sporting chega-se à frente por Diomandé numa semana que pode ser decisiva

Diomandé com a camisola do Mafra

Central que joga no Mafra por empréstimo desejado em Alvalade.

O Sporting não voltou a falar com o Midtjylland por Diomandé, central que está a jogar em Portugal cedido ao Mafra. O emblema dinamarquês rejeitou uma primeira abordagem dos leões e estes estão a pensar no valor (superior a 5 M€) a apresentar numa reunião que poderá acontecer esta semana. Certo é que os leões continuam muito interessados no jogador de 19 anos.

O Sporting quer reforçar o eixo da defesa, até porque no final desta temporada poderá perder um dos esteios do setor, Gonçalo Inácio, e para se acautelar está determinado a encontrar um jogador com talento, rápido e cujas características encaixem no estilo de jogo dos leões, nomeadamente dos parceiros da defesa. O braço de ferro irá manter-se, pois trata-se de um jogador jovem que reúne as características que Rúben Amorim considera determinantes para um central atuar na sua equipa.

Diomandé realizou 17 jogos pelo clube da Liga SABSEG, com um golo e uma assistência.