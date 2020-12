Sporting aponta a lance de João Mário: "Aguardamos a posição do Conselho de Arbitragem"

João Mário, médio do Sporting

Miguel Braga, responsável pela comunicação leonina, contesta a arbitragem do jogo com o Famalicão (2-2).

O empate de sábado entre Famalicão e Sporting (2-2) continua a dar que falar. Os leões colocaram a arbitragem de Luís Godinho - com Artur Soares Dias no VAR - e, através do Twitter, o responsável pela comunicação leonina apontou um lance que envolveu João Mário na grande área dos minhotos.

"O mesmo VAR que anulou um golo limpo a Coates não viu este empurrão grosseiro a João Mário. Aguardamos a qualquer momento a posição do Conselho de Arbitragem", atirou Miguel Braga naquela rede social, em alusão à reação do CA ao lance do tento anulado a Coates.