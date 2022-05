Sporting acredita em Virgínia e tenta a compra: saiba quanto pede o Everton

Amorim falou do empréstimo, mas cedência definitiva também está em cima da mesa.

João Virgínia, guarda-redes emprestado pelo Everton, vai ser titular contra o Santa Clara, deixando Adán no banco de suplentes e impedindo, ao mesmo tempo, que o espanhol complete todas as partidas do campeonato.

Além de garantir a titularidade do jovem keeper no jogo desta noite, Amorim disse ainda que o Sporting está a tentar um novo empréstimo. Na verdade, os leões estão igualmente a tentar a cedência definitiva porque acreditam na qualidade do guarda-redes. As negociações prosseguem, mas os 5 M€ pedidos pelos Toffees são considerados uma verba demasiado elevada pela SAD leonina.

"Vamos tentar novo empréstimo do João, estamos muito contentes. Jogou mais no Sporting do que o tempo que esteve no Everton. Callai parece-me que ainda não está pronto para ser número dois. André Paulo vai ficar. Callai vai jogar pela equipa B, precisa de crescer de jogar ao mais alto nível. Estamos a falar de um Sporting que tem de ganhar o título ou então tratar-se-á de uma época falhada. Vai ser um guarda-redes titular do Sporting", explicou Amorim, revelando o onze inicial do Sporting esta noite: João Virgínia, Neto, Coates, Gonçalo Inácio, Palhinha, Bragança, Porro, Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Tabata e Sarabia.