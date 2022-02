Sarri ficou surpreendido com contratação de Jovane e está contra a direção, dizem em Itália

De acordo com a imprensa italiana, Sarri está desagrado por ter pouco peso na política de contratações da Lázio. A chegada de Jovane ao clube apanhou o técnico desprevenido.

A transferência de Jovane Cabral do Sporting para a Lázio está a dar que falar em Itália. De acordo com a imprensa transalpina, Maurizio Sarri, treinador dos laziale, ficou surpreendido com a contratação do avançado e estará muito desagrado com a direção por ter tido pouco peso na política de contratações.

O canal de televisão RAI 1 adianta que a equipa técnica ficou surpreendida e teve mesmo de ir ver vídeos para conhecer melhor o futebolista que deixou o Sporting.

Além disso, de acordo com o Il Messagero e o Corriere dello Sport, Sarri terá chegado a um ponto de rutura com o diretor desportivo Igli Tare. De tal modo que o técnico terá mesmo dito ao presidente da Lázio, Claudio Lotito, que só fica no clube caso Tare saia.

Jovane fez exames médicos esta manhã. A Lázio é oitava classificada da Serie A e vai defrontar o FC Porto no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.