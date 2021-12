Sarabia depois de Porro: Real Madrid continua atento à liga portuguesa

Avançado cedido pelo PSG ao Sporting associado ao clube merengue.

O Real Madrid está atento à liga portuguesa e depois do interesse e das observações a Pedro Porro é a vez de ser associado a Pablo Sarabia. O colosso merengue prepara uma reformulação das suas unidades de ataque, com a saída de Gareth Bale em final de contrato e a desejada venda de Eden Hazard, e o atacante espanhol emprestado aos leões pelo PSG está na mira.

O Real Madrid quer adicionar ao ataque, na próxima época, Mbappé, também do PSG. E com os franceses a quererem vender Sarabia para fazer receita e libertarem-se dos encargos com ordenados, de quase cinco milhões de euros por temporada, o nome do internacional espanhol foi apontado pela Imprensa do país vizinho.

Sarabia é formado precisamente no Real Madrid e não teria qualquer problema de adaptação ao clube ou à liga espanhola, acrescentando golo ao ataque e podendo concorrer com Asensio por um lugar.

O Sporting "está muito satisfeito" com Sarabia, assumiu recentemente Amorim, que também acrescentou que o clube não pode entrar "em loucuras", aludindo ao ordenado do atleta.