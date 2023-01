Saída de Porro à vista? Na Turquia dizem que Sporting tem interesse em lateral do Galatasaray

Sacha Boey associado ao emblema leonino.

Com Pedro Porro a ser muito pretendido em Inglaterra, nomeadamente pelo Tottenham, o Sporting já terá definido um alvo caso a saída do espanhol se concretize já neste mercado de transferências.

Na Turquia, mais concretamente o jornalista Yagiz Sabuncuoglu, do canal TRT Spor, afirmam que o emblema leonino está interessado em Sacha Boey, lateral de 22 anos do Galatasaray que está avaliado em 6,5 milhões de euros.

O jogador, formado no Rennes, cumpre a segunda temporada no emblema turco, com o qual ter contrato até 2025. Esta época, soma duas assistências em 17 jogos disputados.

