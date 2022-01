Rúben Amorim, um "FC Porto incrível" e Luis Díaz: "Também perdemos o Nuno Mendes..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa após o triunfo por 2-1 sobre o Benfica e consequente conquista da Taça da Liga.

Conquista pode tirar uma pequena neblina que parecia estar a aparecer sobre o Sporting? "Acho que esse problema também é um pouco culpa minha, sou muito exigente com eles, por vezes digo que não gostei destes minutos ou daqueles e foco-me muito nisso nas conferências de imprensa. Muita gente diz que tenho jeito para as conferências de Imprensa, e eu acho que muitas vezes cometo esse erro. Com o Santa Clara voltei a ver o jogo e dominámos o Santa Clara. Não é uma equipa qualquer e fez zero remates em bola corrida, não é fácil. Depois, parecia a salvação da época... Qual época? Estamos nas frentes todas. Estamos nas meias-finais da Taça de Portugal, estamos a seis pontos do FC Porto que está incrível, está a jogar de uma forma muito boa, não perde pontos, acho que até passou o recorde do mister Villas-Boas, estamos a seis pontos, estamos na luta, como os adversários estavam no ano passado. Estamos na Liga dos Campeões, vamos jogar se calhar com a melhor equipa do mundo [Manchester City], às vezes é difícil entender isso, mas faz parte. A nossa identidade nunca esteve em causa. Demos sempre a resposta igual, jogando bem ou jogando mal. Não há equipa que tenha uma identidade maior do que nossa. A nossa forma de encarar as coisas sempre foi muito clara."

Saída de Luis Díaz do FC Porto pode ajudar? "O foco deve ser a nossa equipa, pouco interessa que os jogadores saiam, também perdemos o Nuno Mendes, por exemplo. Sabemos que em Portugal os treinadores perdem jogadores importantes a meio e no fim da época. Quero é relembrar os meus jogadores que o terceiro classificado está a três, perdemos com o Belenenses e passamos para trás. Temos de ganhar os nossos jogos e depois logo se vê. É importante para o nosso projeto a Liga dos Campeões, sabendo da diferença abismal que existe. Mais do que focar nos adversários, é focar no que temos de fazer. Temos de recuperar bem, obviamente que os jogadores vão festejar com alguma cerveja, algum champanhe, no autocarro, temos de recuperar porque já passou, vai para o museu."

Porro de regresso: "É um jogador muito especial para nós, que tem umas características específicas. Cria muito bom ambiente, sempre teve uma marca muito forte na nossa equipa. Eu quero realçar o trabalho do Esgaio, joga a central, joga a lateral... Teve um jogo não tão feliz com o Santa Clara... Falando do Porro, eu gosto de realçar o trabalho do Esgaio e o jogador que ele é."