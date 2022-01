Mais uma baixa no Sporting: Rúben Amorim está infetado com covid-19

Treinador não irá orientar a equipa em casa do Santa Clara, para a ronda 17 do campeonato.

A covid-19 provocou mais uma baixa no grupo de trabalho do Sporting: Rúben Amorim testou positivo. O técnico leonino irá agora cumprir isolamento e não estará no banco de suplentes na partida da ronda 17 do campeonato, em casa do Santa Clara, agendada para sexta-feira.

Manuel Ugarte, que também tinha acusado positivo, já treinou esta quarta-feira, depois do isolamento a que for sujeito. Geny Catamo, Bruno Tabata e Gonçalo Inácio, por outro lado, ainda são baixas causadas pela pandemia.

Refira-se que Amorim falha igualmente o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, em Paços de Ferreira, frente ao Leça, com pontapé de saída às 20h45 de terça-feira,