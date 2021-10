Rúben Amorim, Pote e outras renovações: "Tenho ideia que pode acontecer mais"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na conferência de antevisão para o encontro com o V. Guimarães, no estádio José Alvalade, relativo à 10.ª jornada da Liga Bwin.

Renovação Pedro Gonçalves (2026): "Fico muito contente. Mérito da SAD e da direção do clube e principalmente do Viana, que está a renovar com os nossos jogadores. O Pedro Gonçalves faz muita falta pelo jogador que é, não só pelos golos que marca. Fico muito feliz. Gosto muito Pote, como gosto outros jogadores. É um grande jogador, mas ainda pode melhorar muito e isso só lhe traz, como ele próprio disse, mais responsabilidade para dar o máximo todos os dias."

Mais renovações: "Tenho ideia que pode acontecer mais alguma renovação, ou espero que aconteça durante essas semanas. Temos uma ideia clara do caminho que queremos seguir e isso passa muito por manter os nossos jogadores. Mais do que procurar fora, queremos manter os nossos jogadores sabendo que é difícil. Mesmo com essas renovações, não sabemos o dia de amanhã."

O Besiktas influência no onze com o V. Guimarães: "Amanhã vai jogar a melhor equipa. O principal foco sempre foi o campeonato [português] e é o próximo jogo o mais importante. O V. Guimarães é uma grande equipa, vai com máxima força e temos que vencer. A melhor forma de recuperar-nos para defrontar o Besiktas é ganhar o jogo do campeonato, relaxar nessa parte e encarar o jogo com outro ânimo."

Cinco substituições definitivas: "No início, eu não era de acordo. Sou muito tradicional com as coisas e demoro a mudar de ideias. Agora já me habituei. Isso pode dar outras opções ao treinador. Podemos desgastar bem o jogador, dá para mexer mais no jogo. Se tiver que ser três ou cinco, vou encarar como regra. Estamos preparados para tudo."