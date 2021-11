Rúben Amorim e o encontro com Marcos Rose: "Trocámos garrafas de vinho..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, à CNN, após o apuramento na Liga dos Campeões que veio com a vitória na receção ao Dortmund esta quarta-feira.

Marco Rose, treinador do Borussia Dortmund e o copo de vinho: "Não [falámos sobre isto]. Cumprimentamo-nos no fim do jogo, no campo deu-me os parabéns, trocámos garrafas de vinho e é assim. Um dia ganha um, outro dia ganha o outro e desejo tudo de melhor para o mister."

Evolução: "Fiz a comparação com as equipas do grupo. Tivemos um início muito ruim, em Dortmund também não conseguimos atacar muito e tivemos um grande crescimento. Não estou atento aos outros grupos, mas olhando para o nosso é óbvio que fomos a equipa que cresceu mais durante a competição. É importante. Estamos felizes com isso, mas ainda temos muito a fazer."