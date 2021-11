Amorim compreende "erro" do treinador do Dortmund: "Lá estarei para o copo de vinho"

Declarações de Rúben Amorim na antevisão do Sporting-Dortmund, partida da Liga dos Campeões

"Se lhe perguntassem quem é Rúben Amorim, o que respondia?", foi a pergunta que deixou Marco Rose, treinador do Borussia Dortmund, atrapalhado em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de quarta-feira, frente ao Sporting, em Alvalade, a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Não faço ideia", começou por responder. "Peço desculpa. Tenho muita vergonha de não ter percebido o nome. É um bom treinador. Claro que não tinha percebido o nome", disse, prometendo que depois irá convidar Amorim para um copo de vinho.

Questionado sobre este momento, ainda que com alguma confusão perante a pergunta do jornalista alemão - que confundiu que Rose não percebera o nome, e não que desconhecia quem era -, Rúben Amorim achou normal, mesmo que a resposta tivesse sido que não sabia. "Tanto faz. Não conhece o nome? É normal. Em Portugal também não me conheciam como treinador há três anos. Fiquei contente com o convite, ainda que não seja muito de beber. Espero sempre ganhar e lá estarei para o copo de vinho. Respondo depois do jogo consoante o meu estado de espírito."