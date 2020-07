Rúben Amorim aprova entrada de diretor geral no Sporting

Um profissional capaz de juntar-se ao processo organizativo em torno do futebol profissional, igualmente com abrangência para a formação é o desejado, como O JOGO oportunamente noticiou.

A palavra de Rúben Amorim, sabe O JOGO, será determinante na escolha de um diretor geral, um reforço estrutural que está a ser considerado pelo elenco diretivo liderado por Frederico Varandas.

De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, essa foi uma das garantias dadas pelo dirigente máximo dos leões ao treinador da equipa principal, que, como é sabido, tem tido um papel mais do que consultivo na requalificação das estruturas ligadas ao futebol profissional, como se viu recentemente com a escolha do técnico para a equipa B, Filipe Celikkaya, mas também a contratação do treinador de guarda-redes Jorge Vital.

É difícil encontrar nomes e perfis que se enquadrem no que é desejado pela SAD e pelo técnico, daí que o processo esteja a ser moroso, ainda que seja intenção, no limite, concluir o mesmo até ao início competitivo da temporada 2020/21. Um profissional que seja capaz de organizar aspetos associados ao futebol sénior com ligação e abrangência para a área da formação com capacidade comunicativa para resguardar o dirigente máximo do clube é o pretendido em Alvalade. Estes dois últimos aspetos são mesmo considerados vitais, daí que o processo de seleção do referido elemento esteja a ser mais moroso do que o inicialmente previsto pelos principais intervenientes em termos de gestão do futebol profissional dos leões.

Técnico tem a garantia do presidente Frederico Varandas de que a seleção será feita mediante a sua concordância

A ausência de momentos de comunicação e preponderância dos mesmos por parte dos principais responsáveis pelo futebol do clube tem sido uma das principais críticas apontadas à estrutura do futebol, depois o desejo passa igualmente pela integração de um profissional que tenha uma visão estratégica em termos de formação dos atletas, isto é, além do conhecimento na área, pretende-se alguém que vá de encontro ao desígnio do clube de aposta na formação, participando na sua reorganização. Recorde-se que anteriormente idênticas funções foram desempenhadas por Carlos Freitas, extintas em 2012.