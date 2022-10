Amorim apontado em Inglaterra como possível sucessor de Bruno Lage

Treinador do Sporting lidera, de acordo com o jornal "The Sun", uma lista de quatro possíveis candidatos ao lugar.

Bruno Lage deixou este domingo o comando técnico do Wolverhampton e Rúben Amorim, treinador do Sporting, surge na frente de uma lista de quatro possíveis candidatos ao posto, de acordo o jornal "The Sun".

O português Pedro Martins, antigo treinador do Olympiacos e, de resto, o nome mais forte neste momento, sabe o O JOGO, Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto e atualmente no comando técnico do Sevilha, e o italiano Gennaro Gattuso, do Valência, são os outros nomes apontados pelo "The Sun".