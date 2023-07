Rochinha vai prosseguir a carreira no Catar por empréstimo do Sporting

Al Markhiya fica com opção de compra no valor de 2,5 milhões de euros

Rochinha vai prosseguir a carreira no Al Markhiya, do Catar, por empréstimo do Sporting até ao final da temporada. O emblema catari fica com opção de compra pelo jogador português no valor de 2,5 milhões de euros.

Pelo Al Markhiya já assinaram também Yusupha (ex-Boavista) e João Teixeira (ex-Chaves).

De recordar que Rochinha não faz parte dos planos de Rúben Amorim para a nova temporada, tendo sido alvo do interesse de vários clubes em Portugal, mas o futuro passa mesmo pelo Catar.

