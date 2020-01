Raul José, ex-adjunto de Jesus, está insatisfeito e pondera abandonar o Sporting

Ex-adjunto de Jesus voltou em 2018 para liderar o departamento de scouting, mas sente-se ultrapassado e sem influência no ataque ao mercado, liderado por Varandas e Viana.

O atual diretor/coordenador do departamento de prospeção do Sporting, Raul José, está a equacionar deixar o clube, apurou O JOGO. O antigo adjunto de Jorge Jesus assumiu as funções de liderança e renovação do scouting leonino, mas ao que foi possível perceber sente-se esvaziado de poder e praticamente sem uma palavra a dizer na pasta das contratações.

O ataque dos leões ao mercado nas últimas janelas de transferências não teve influência de Raul José, que foi convencido pelo presidente Frederico Varandas a regressar ao clube em 2018/19, mas em novas funções, após seis meses com JJ nos sauditas do Al Hilal (trabalhava com o técnico desde 2004/05, quando se cruzaram no Moreirense).

A intenção de Raul José, apurou o nosso jornal, também está relacionada com a ascensão de José Chieira no scouting leonino. O observador, com uma passagem de sucesso no FC Porto e que também foi escolha de Varandas para este departamento, foi ganhando preponderância no recrutamento e granjeou a confiança da direção desportiva, relegando até Raul José para um patamar secundário - foi dele, por exemplo, a identificação do equatoriano Gonzalo Plata, ex-Independiente del Valle.

Vendo os resultados das últimas investidas leoninas no mercado, ou seja, o rendimento dos reforços, o sentimento de frustração, de desilusão e desapontamento, cresce em Raul José. Assim, aos 56 anos e na segunda etapa no Sporting em funções diferentes às que desempenhou ao longo da sua carreira profissional, o treinador pondera deixar a Academia e seguir outro caminho, neste caso onde possa ter um papel mais influente e sem que se sinta ultrapassado na maioria das decisões tomadas por quem define a estratégia e o ataque ao mercado.

Recorde-se que Varandas tem a ultima palavra sobre as contratações no Sporting, num processo que começa pelo scouting (através da identificação do alvo), que passa pela estrutura do futebol - com treinador incluído - e que é executada ou por um membro da SAD ou, como aconteceu com Sporar, via diretor desportivo Hugo Viana.