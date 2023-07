Rafael Camacho espera a rescisão com o Sporting e recebe sondagens

Clubes do Championship inteiram-se da situação do extremo

O extremo Rafael Camacho apresentou ao Sporting as suas condições para rescindir contrato com os leões, e enquanto aguarda a resposta do clube, vai recebendo sondagens de Inglaterra.

Como O JOGO noticiou oportunamente, o extremo de 23 anos, contratado ao Liverpool em 2019 por cinco milhões de euros, tem no seu encalço vários emblemas do Championship de Inglaterra, nomeadamente Watford, Hull City, Norwich e Stoke, assim como o Famalicão, da I Liga portuguesa.

O Sporting está disposto a aceitar a sua saída para poupar 3,5 milhões de euros em salários, mas mantendo uma percentagem do passe para lucrar numa venda futura.

Em 2022/23, fez 32 jogos no Aris, da Grécia, emprestado pelo Sporting. Antes foi cedido a B SAD e a Rio Ave.