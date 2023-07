Rafael Camacho desperta interesse na I Liga e em Inglaterra

Sporting e extremo têm final de ligação alinhavada. Intenção do Sporting é libertar jogador e garantir parte de uma venda futura. Famalicão sondou avançado e os leões. Watford, Hull City, Norwich e Stoke são hipóteses.

Rafael Camacho está quase a desvincular-se do Sporting, sabe O JOGO. O ala direito, contratado por cinco milhões de euros ao Liverpool em 2019, está perto de assinar a rescisão de contrato com os leões, que querem poupar cerca de 3,5 milhões de euros em salários face ao último ano de contrato do jogador de 23 anos. O Sporting aceita a saída sem compensação financeira nesta fase, mas tal como tem feito em muitos casos quererá manter parte do passe do extremo, de modo a receber um valor referente a uma venda futura.

O Famalicão reuniu com os responsáveis do Sporting, com quem tem ligação próxima face aos negócios de Pedro Gonçalves e Ugarte, e o emblema minhoto está atento ao atleta e pondera se avança com o negócio. Para já, as partes negoceiam.

Na I Liga estão mais clubes interessados e acertada a rescisão do contrato poderão avançar pelo atleta.

O JOGO sabe também que o desempenho de Camacho no Liverpool deixou boa imagem em Inglaterra e vários emblemas do Championship estão atentos à negociação com o Sporting. O Hull City, que terá Rúben Vinagre por empréstimo, concorre com o Norwich, Stoke City, Watford por Rafael Camacho. A II Divisão inglesa representa um desafio aliciante para Camacho, que fez 32 jogos no Aris, da Grécia, em 2022/23.