Quase um ano depois, Daniel Bragança volta aos treinos do Sporting

Daniel Bragança no treino do Sporting

Médio trabalhou integrado esta quarta-feira.

Daniel Bragança foi a grande novidade no treino que o Sporting realizou esta quarta-feira. O médio de 23 anos está recuperado fisicamente, depois de ter sido operado na sequência de uma entorse traumática no joelho direito com lesão do ligamento cruzado anterior, em julho passado, e trabalhou integrado. A lesão, recorde-se, aconteceu num particular com o Estoril.

Bragança não realizou, por isso, qualquer jogo oficial na atual temporada, mas está agora às ordens de Rúben Amorim para os derradeiros três encontros do campeonato, frente a Marítimo, Benfica e Vizela.

O próximo compromisso dos leões, contra os insulares, em Alvalade, está marcado para as 20h30 de sábado.