Proposta de 45 milhões pode tirar Nuno Mendes do Sporting

Clube leonino recebeu uma proposta de 45 milhões de euros e a saída do lateral neste último dia de mercado está em cima da mesa.

A SAD do Sporting recebeu esta terça-feira uma proposta de 45 milhões de euros para a transferência de Nuno Mendes, apurou O JOGO. A saída do jovem lateral é, portanto, uma hipótese em cima da mesa até ao fecho do mercado.

O defesa de 19 anos é um dos principais ativos do clube leonino e foi, ao longo da janela que encerra esta terça-feira, um nome muito badalado. O PSG, por exemplo, é um dos clubes atentos.

Curiosamente, Pablo Sarabia, internacional espanhol do clube parisiense, é apontado como possível reforço do clube leonino.

Nuno Mendes também é notícia na imprensa internacional. Neste caso, é referido um empréstimo, com taxa, e uma opção de compra.