Prioridades no mercado: Tottenham coloca Porro à frente de Edwards

Internacional espanhol está no topo da lista de preferências de António Conte. O extremo inglês também está bem cotado, mas num nível inferior ao do colega.

Antonio Conte, treinador do Tottenham, faz contas ao reforço da equipa com Porro e Edwards, mas se na balança o peso do dinheiro para contratar os dois for considerado demasiado elevado e tiver de optar por apenas um deles, o impulsivo treinador dos spurs já fez a sua escolha: Porro.

Isto porque o lateral espanhol é, desde a primeira hora, uma das suas obsessões e tem características que assentam como uma luva no sistema de jogo (3x4x3) que o italiano impõe à equipa. Possante, envolve-se nas ações ofensivas, cruza bem e marca golos. Os desequilíbrios que causa agradam sobremaneira ao técnico dos londrinos. Além disso, Emerson e Doherty, os laterais do plantel do Tottenham, ainda não convenceram totalmente o técnico.

Em relação a Edwards, a situação é diferente. Além de considerarem o valor pedido excessivo - cerca de 30 M€, com o Tottenham a ter 50 por cento do passe -, os ingleses têm nos seus quadros vários jogadores com peso para desempenhar funções no ataque. Além dos incontornáveis Kane e Son, contam ainda com Richarlison, Kulusevski, Bryan Gil e Lucas Moura, embora este esteja de malas aviadas para outras paragens.

Quem continua a torcer o nariz à saída de Porro é Amorim. O treinador continua a dizer que o lateral só sairá pela cláusula (45 M€) e que uma boa parte do jogo dos leões é conduzido pelo espanhol, pelo que a sua saída não seria facilmente colmatada.