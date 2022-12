Porro no radar de Paratici, mas negócio "não é fácil"

Jornalista Fabrizio Romano confirma notícia O JOGO de que o Tottenham segue há muito o ala.

Pedro Porro está no lote de jogadores identificados pelo Tottenham, como O JOGO tem noticiado. Fabrizio Romano, jornalista italiano bem posicionado nos maiores negócios do futebol, escreveu na sexta-feira que Fabio Paratici, ex-diretor desportivo da Juventus e agora no Tottenham, segue o espanhol.

"O Tottenham enviou muitos emissários para verem Porro. É um jogador que o Fabio conhece há muito", acrescentando depois, no "CaughtOffside", que o negócio "não é fácil" e que não existiram "conversas diretas" entre clubes, relembrando que o Manchester City tem uma opção de recompra, por 20 milhões de euros, do passe do espanhol, o que faz com que o clube de Pep Guardiola "tenha algum controlo sobre a situação."

Porro foi observado pelos olheiros do Tottenham este ano e, ao que o nosso jornal pôde saber, uma das dúvidas maiores para o investimento tem de ver com as condições físicas do atleta, que tem sofrido várias lesões musculares. Para isso, contactou ex-responsáveis do City para uma opinião mais fundamentada. O lateral tem uma cláusula de 45 milhões de euros e uma negociação no verão pode ser benéfica para o Sporting.