Com as possíveis saídas de Palhinha e Matheus, Sporting volta a atacar Al Musrati

Braga já recusou uma proposta do Sporting pelo médio líbio, mas os verdes e brancos vão voltar à carga. Perante a iminente saída de Palhinha, e eventual partida de Matheus Nunes, Rúben Amorim vê no jogador de 26 anos uma boa aposta para manter a qualidade do meio-campo na próxima época.

Al Musrati volta a estar no topo das prioridades do Sporting no que ao reforço da equipa diz respeito. Os leões, como O JOGO noticiou no passado dia 7, viram o Braga recusar uma primeira proposta pelo médio líbio, de 26 anos, a qual contemplava a aquisição da totalidade do passe por um valor na ordem dos oito milhões de euros e ainda o envio de Jovane Cabral para os guerreiros do Minho, com a partilha em partes iguais dos direitos desportivos do atacante.

Nos últimos dias, o interesse dos leões e do treinador Rúben Amorim por Al Musrati voltou a intensificar-se, face à iminente saída de João Palhinha que, tudo indica, irá mudar-se para a Premier League, tendo o Fulham de Marco Silva como destino. Além de Palhinha, o Sporting pode ainda perder Matheus Nunes, outro médio e titular indiscutível em 2021/22, que é muito desejado pelo Everton.

Para reforçar a linha intermédia, embora falte ainda a oficialização da transferência, a SAD leonina já assegurou a aquisição de Morita, médio japonês que brilhou no Santa Clara. Contudo, Rúben Amorim e a estrutura desportiva do Sporting entendem que o plantel necessita de um outro médio e Al Musrati possui as características do agrado do treinador, seja para poder fazer dupla com o uruguaio Ugarte, seja para jogar com Morita ou Bragança, outra das alternativas que integra o plantel.

Para garantir Al Musrati, o Sporting irá apresentar nos próximos dias uma nova oferta ao Braga, sabendo-se que António Salvador, líder dos minhotos, apontava para uma transferência na casa dos 15 milhões de euros. A SAD bracarense tem prevista a saída do internacional líbio e resta perceber qual é a margem de negociação para as exigências iniciais que foram apresentadas aos leões.

Duas épocas de alto rendimento

Contratado em 2017 pelo V. Guimarães, onde nunca foi aposta clara e após ter jogado meia época no Rio Ave por empréstimo, Al Musrati mudou-se para o Braga em 2020 a custo zero e não demorou a convencer, jogando, curiosamente, no lugar que fora de Palhinha. Em duas épocas foi um peça fundamental nos minhotos, disputando 46 jogos na última época e 44 na anterior. Em 2021/22 foi mesmo titular em 45 partidas (35 em 2020/21). Em termos de golos, assinou dois na temporada agora finda e quatro na de estreia pelos bracarenses.