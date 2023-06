Pedro Neto, recorde-se, chegou ao Wolverhampton em 2019

Pedro Neto, internacional português dos Wolves, não faz parte dos planos do Sporting para a próxima temporada. A garantia foi dada a O JOGO por fonte do clube de Alvalade, negando qualquer interesse no extremo do clube da Premier League.

Pedro Neto, recorde-se, chegou ao Wolverhampton em 2019, mas a carreira em Inglaterra tem sido marcada por uma série de lesões.