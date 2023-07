Paulinho resiste à loucura Árabe: jogador não está entusiasmado com a ideia de sair do Sporting

Avançado leonino rejeita, para já, uma mudança para campeonatos periféricos, nomeadamente o saudita

Paulinho está feliz no Sporting e não se mostra convencido com abordagens de campeonatos periféricos, sabe O JOGO. O avançado do Sporting teve sondagens do Médio Oriente e da Rússia, mas prefere, para já, continuar em Portugal de leão ao peito. Emblemas árabes, nomeadamente do campeonato saudita, sondaram a vontade do canhoto em mudar de campeonato, mas o jogador não está entusiasmado com a ideia de sair. Seria preciso uma proposta financeiramente muito atrativa para mudar a visão do futebolista. O CSKA Moscovo, da Rússia, ofereceu 7 M€ pelo camisola 20, proposta prontamente rejeitada pelo Sporting, por considerar a verba demasiado baixa.

Canhoto está satisfeito em Alvalade, entende que a entrada de Gyokeres ajudará a equipa a ter sucesso e confia no papel que Amorim lhe quer dar no esquema tático dos verdes e brancos.

A chegada de Gyokeres por 20 milhões de euros mudou o estatuto de Paulinho para a SAD: aos 30 anos, o barcelense terá menos interessados no seu concurso e menor possibilidade de gerar um negócio proveitoso financeiramente, até porque custou 16 M€ em 2021, vindo do Braga, onde marcara 63 golos em três anos e meio. Este investimento garantiu 70% do passe ao Sporting.

Frederico Varandas está ciente de que uma proposta acima dos dez milhões de euros, que possa chegar aos 15 M€, será um negócio importante para as contas leoninas e para reinvestir no ataque, num jogador com maior margem de progressão. Até porque a SAD negociou com o Braga uma cláusula que impõe que, em caso de proposta rejeitada por 25 M€, os leões tenham de indemnizar a formação minhota em pelo menos 7,5 M€, o equivalente à percentagem de 30% que os guerreiros detêm. Mas não é crível que alguém ofereça tanto pelo canhoto, cuja cláusula de rescisão está em 60 M€ no contrato válido até 2026.

Ainda assim, para Rúben Amorim Paulinho é inegociável e parte importante da estratégia ofensiva, seja como referência do ataque ou como parceiro de Gyokeres, em 3x5x2 ou em 3x4x3, partindo mais da esquerda. Como O JOGO noticiou, o treinador explicou ao jogador a sua função, garantiu-lhe que manteria uma importância vital na estrutura e Paulinho encarou com entusiasmo a entrada de um concorrente para a posição, considerando o sueco um aliado na missão de dar vitórias à equipa e potenciar a força à frente da baliza.

Paulinho apresentou-se em Alcochete na melhor forma física e seguiu à risca os cuidados que a equipa médica aconselhou no final de 2022/23: o jogador teve uma lesão na fáscia plantar a 1 de abril, quando estava numa sequência de quatro golos em cinco jogos, mas acabou por regressar aos relvados antes do previsto. Esteve em cima da mesa uma operação que o afastaria dos relvados até junho, mas recuperou em 35 dias e terminou a temporada a titular, mas já sem golos a registar. Fez 15 golos em 2022/23 em 38 jogos (8 na Taça da Liga), mais um tento do que fizera em 2021/22 em 46 jogos.