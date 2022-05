Paulinho é alvo do Sporting e despede-se do Leverkusen

Alvo do Sporting para o ataque diz que não vai renovar com os alemães

Paulinho é um dos alvos do Sporting para a próxima temporada. O extremo, que é considerado uma alternativa a Francisco Trincão, milita no Leverkusen, mas deixa a entender que vai sair do clube alemão neste defeso. "A realidade é que tenho um contrato de cinco anos e acabei agora o quarto. Em princípio não vai existir renovação, mas temos de analisar todas as questões burocráticas", explicou no "SporTV", no Brasil, vincando estar "aberto ao que for melhor" para a sua carreira.

E tem mercados preferenciais. "As melhores ligas do mundo são as de Espanha e Inglaterra. São competições muito boas, talvez a Premier League seja melhor. Depois também olho para Itália", concluiu.